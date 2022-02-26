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Владимир Кличко призвал мир немедленно остановить российского агрессора

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Киев, Суббота 26 февраля 2022 18:08
Владимир Кличко призвал мир немедленно остановить российского агрессора Фото: Владимир Кличко (Alex Livesey/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Всемирно известный боксер Владимир Кличко, брат лидера "УДАРа" и мэра Киева Виталия Кличко обратился на английском языке к мировому сообществу остановить российскую агрессию в самом центре Европы. Нужно действовать срочно, потому что это приведет к гуманитарной катастрофе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующее обращение.

"Я - Владимир Кличко. И я обращаюсь ко всему миру: остановите войну, которую начала Россия. Сегодня ракеты обстреливали мирное население Киева. Гибнут мирные люди. И это происходит в самом сердце Европы. Сейчас не время ждать! Потому что это приведет к гуманитарной катастрофе", - заявил он.

Владимир Кличко подчеркнул: действовать нужно немедленно.

"Вам нужно действовать немедленно, чтобы остановить российскую агрессию. Чем угодно, что у вас есть. И срочно! Завтра или через час может быть уже поздно. Прошу, начните действовать немедленно! Не ждите! Действуйте! Остановите эту войну!" - призвал Кличко.

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