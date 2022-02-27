Владимир Кличко обратился к россиянам и белорусам и призвал их оставаться дома

"Обращаюсь к неравнодушным россиянам и белорусам! Каждый день вы ходите на работу и помогаете своей армии подносить патроны, так сказать. И стрелять в нас ракетами. И убивать нас, ваших, как вы нас называете, "братьев и сестер". Хороший вы братский народ, спасибо вам! :( Останьтесь дома! Проведите время с вашей семьей, друзьями, детьми, внуками. Чего мы, украинцы, сделать не можем, потому что вы нас убиваете, бомбардируете, вы нам не даете жизни! Останьтесь дома! Останьтесь дома - не ходите на работу. Просто останьтесь дома. В нашу поддержку и против войны", - сказал Владимир Кличко.

Виталий Кличко призвал украинцев распространять обращения и записывать собственные видео с хэштегом #РоссияОставайсяДома