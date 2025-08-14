ua en ru
Чт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Владі заважає місцеве самоврядування, - Кличко про заяву генпрокурора

Четвер 14 серпня 2025 19:13
UA EN RU
Владі заважає місцеве самоврядування, - Кличко про заяву генпрокурора Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко назвав "абсурдними" понад 20 підозр представникам столичної влади, про які казав новий генпрокурор. Він вважає це знищенням місцевого самоврядування в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"Дивовижна "продуктивність", виключно в Києві, який тріпають із 2019-го, ніяк не добʼють (до рук не приберуть). І скрізь же все чудово тим часом - в інших держструктурах, наприклад. Виходить, усім "здобуткам" влади заважає саме місцеве самоврядування, яке вона вперто знищує в Україні", - заявив Кличко.

Мер відзначив, що київській громаді ставлять палки в колеса навіть у допомозі захисникам на фронті.

"І до речі, через парламент тривають спроби таки відібрати в столиці 8 млрд гривень. Які Київ планував спрямувати на соціальну допомогу, допомогу війську, доплати медикам та освітянам. Тобто, буквально, знекровлюють столицю", - наголосив Кличко.

Він упевнений, що за незаконні дії владі доведеться відповідати.

"Скидайте парашутистів «управителями» міст, штампуйте безпідставні підозри місцевій владі, готуйтеся до примарних виборів! А де ви далі даватимете свої концерти, зніматимете серіали, віщатимете в марафонах?!.. Бо вибір виснаженої і скривавленої країни буде не на користь низькопробних шоу і безкінечної брехні та фарисейства… І відповідати за всі незаконні дії рано чи пізно доведеться" - резюмував Кличко.

Нагадаємо, раніше Руслан Кравченко, який місяць тому був призначений Генеральним прокурором України, повідомив про оголошення 22 підозр працівникам КМДА та комунальних підприємств столиці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Місцеве самоврядування Віталий Кличко
Новини
Трамп зробив заяву про перемир'я в Україні та "три локації" для зустрічі із Зеленським
Трамп зробив заяву про перемир'я в Україні та "три локації" для зустрічі із Зеленським
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія