ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Власти мешает местное самоуправление, - Кличко о заявлении генпрокурора

Четверг 14 августа 2025 19:13
UA EN RU
Власти мешает местное самоуправление, - Кличко о заявлении генпрокурора Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко назвал "абсурдными" более 20 подозрений представителям столичной власти, о которых говорил новый генпрокурор. Он считает это уничтожением местного самоуправления в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"Удивительная "продуктивность", исключительно в Киеве, который треплют с 2019-го, никак не добьют (в руки не приберут). И везде же все прекрасно тем временем - в других госструктурах, например. Получается, всем "достижениям" власти мешает именно местное самоуправление, которое она упорно уничтожает в Украине", - заявил Кличко.

Мэр отметил, что киевской общине ставят палки в колеса даже в помощи защитникам на фронте.

"И кстати, через парламент продолжаются попытки таки отобрать у столицы 8 млрд гривен. Которые Киев планировал направить на социальную помощь, помощь армии, доплаты медикам и педагогам. То есть, буквально, обескровливают столицу", - подчеркнул Кличко.

Он уверен, что за незаконные действия власти придется отвечать.

"Сбрасывайте парашютистов "управителями" городов, штампуйте безосновательные подозрения местной власти, готовьтесь к призрачным выборам! А где вы дальше будете давать свои концерты, снимать сериалы, вещать в марафонах?!!. Потому что выбор истощенной и окровавленной страны будет не в пользу низкопробных шоу и бесконечной лжи и фарисейства... И отвечать за все незаконные действия рано или поздно придется", - резюмировал Кличко.

Напомним, ранее Руслан Кравченко, который месяц назад был назначен Генеральным прокурором Украины, сообщил об объявлении 22 подозрений работникам КГГА и коммунальных предприятий столицы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Местное самоуправление Виталий Кличко
Новости
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия