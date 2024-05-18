Владі не варто підвищувати акцизи на пальне, підстав для цього немає, - економіст

"Що стосується підняття цін на пальне, то тут також цікава історія. Якщо ви подивитеся світові ціни, то вони зараз не те щоби сильно зростають. Але в України така склалася історія, що коли світові ціни зростають, наші ціни зростають також. Зате коли світові ціни падають - наші ціни в найкращому випадку стоять на місці, а іноді - знову зростають. І на це, як на мене, слід пильно подивитися в цій ситуації, чому так відбувається, чи не є це певним вікном для надприбутків тих суб’єктів господарювання, хто задіяний у цій сфері. Ось тут дійсно виникають питання", - зауважив експерт.

За його словами, перед підвищенням тарифів слід обов’язково проаналізувати економічний стан у країні, адже населення зараз перебуває у вкрай складному становищі.

"Слід прораховувати наслідки і здатність громадян платити гроші. Якщо все-таки уряд вважає, що можуть платити, і це не призведе до потенційних заворушень - тоді проблем немає. Але якщо виникнуть проблеми, то краще подумати двічі, ніж робити цей крок. Ми маємо просто пояснювати нашим партнерам, що це все робиться з метою збереження соціальної стабільності в Україні, що дуже важливо в умовах ведення повномасштабної війни", - резюмував Ус.

Як відомо, Кабмін підготував проект закону, який передбачає поступове зростання ставок акцизів на пальне з 1 липня 2024 року, і аж до 31 грудня 2027 року (включно).

Перший етап підвищення ставок відбудеться вже 1 липня. Акциз на бензин зросте на 30 євро, до €242,60 за 1000 л, на дизель - на 40 євро, до €177,6 за 1000 л. В уряді необхідність підвищення акцизу пояснюють тим, що це необхідно для виконання директиви 2003/96/ЄС.

Водночас, директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що це рішення було взято з рекомендацій Європейської податкової директиви, яка, по-перше, не є обов’язковою для виконання, а по-друге - розроблялася ще наприкінці 1990-х років, і теж потребує модернізації. Ну а тим часом підвищення акцизу призведе до розбалансування ринку, падіння виробництва цих видів пального, та зростання залежності від імпорту.