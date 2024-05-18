Властям не стоит повышать акцизы на горючее, оснований для этого нет, - экономист

"Что касается поднятия цен на горючее, то здесь тоже интересная история. Если вы посмотрите мировые цены, то они сейчас не то чтобы сильно растут. Но у Украины такая сложилась история, что когда мировые цены растут, наши цены растут тоже. Зато когда мировые цены падают - наши цены в лучшем случае стоят на месте, а иногда - снова растут. , кто задействован в этой сфере. Вот здесь действительно возникают вопросы", - заметил эксперт.

По его словам, перед повышением тарифов следует обязательно проанализировать экономическое положение в стране, ведь население сейчас находится в крайне сложном положении.

"Следует просчитывать последствия и способность граждан платить деньги. Если все-таки правительство считает, что могут платить, и это не приведет к потенциальным беспорядкам – тогда проблем нет. Но если возникнут проблемы, то лучше подумать дважды, чем делать этот шаг. Мы имеем просто объяснять нашим партнерам, что это все делается в целях сохранения социальной стабильности в Украине, что очень важно в условиях ведения полномасштабной войны", - резюмировал Усс.

Как известно, Кабмин подготовил проект закона, предусматривающий постепенный рост ставок акцизов на топливо с 1 июля 2024 года и вплоть до 31 декабря 2027 года (включительно).

Первый этап повышения ставок состоится уже 1 июля. Акциз на бензин вырастет на 30 евро, до €242,60 за 1000 л, на дизель - на 40 евро, до €177,6 за 1000 л. В правительстве необходимость повышения акциза объясняют тем, что это необходимо для выполнения директивы 2003/96/ЕС.

В то же время директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил, что это решение было принято по рекомендациям Европейской налоговой директивы, которая, во-первых, не обязательна для выполнения, а во-вторых - разрабатывалась еще в конце 1990-х годов, и тоже нуждается в модернизации. Ну а тем временем повышение акциза приведет к разбалансированию рынка, падению производства этих видов горючего и росту зависимости от импорта.