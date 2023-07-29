У влади РФ сильно зріс інтерес до думки росіян про вторгнення в Україну, - ISW

Повідомляється, що ініціатива Міноборони Росії щодо збільшення максимального віку призову з 27 до 30 років викликала бурхливу дискусію серед кремлівських чиновників. Джерела стверджували, що Рада безпеки РФ закликала Адміністрацію президента не підтримувати ініціативу МО через побоювання, що ця ініціатива викличе негативну реакцію громадськості та вплине на рейтинги схвалення президента РФ Володимира Путіна.

Джерела повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу проштовхнув цю ініціативу і зберіг підтримку Путіна, незважаючи на стурбованість Ради безпеки. Вважається, що Путін підтримав ініціативу Міноборони лише після того, як вислухав аргументи Шойгу щодо нестачі солдатів в Україні.

Цікаво, що представники "Єдиної Росії" бояться використати війну в Україні у своїх передвиборчих кампаніях на майбутніх регіональних та місцевих виборах, оскільки стурбовані тим, як на це відреагують виборці.

Ключові висновки ISW:

ЗСУ вели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, 28 липня просунулися під Бахмутом.

Президент РФ Володимир Путін спробував запевнити африканські держави в тому, що Росія виконає свої зобов'язання у сфері економіки та безпеки.

Politico повідомляє, що перша партія відремонтованих американських танків Abrams, найімовірніше, прибуде до України у вересні.

Російські війська 28 липня вели наступальні дії межі Сватово – Кремінна й у районі Бахмута, на окремих ділянках просувалися вперед.

28 липня українські війська продовжували контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, просунулися вздовж лінії Сватово-Кременна, в районі Бахмута та вздовж кордону Донецької та Запорізької областей.

Російська влада продовжує депортувати українських підлітків до Росії під виглядом програм літніх таборів.

Нагадаємо, вчора Володимир Путін заявив, що країна-агресор готова вести переговори щодо забезпечення безпеки, проте Україна від них відмовляється.