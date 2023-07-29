У властей РФ сильно возрос интерес к мнению россиян о вторжении в Украину, - ISW

Сообщается, что инициатива Минобороны России об увеличении максимального возраста призыва с 27 до 30 лет вызвала бурную дискуссию среди кремлевских чиновников. Источники утверждали, что Совет безопасности РФ призвал Администрацию президента не поддерживать инициативу МО из-за опасений, что эта инициатива вызовет негативную реакцию общественности и повлияет на рейтинги одобрения президента РФ Владимира Путина.

Источники сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу протолкнул эту инициативу и сохранил поддержку Путина, несмотря на обеспокоенность Совбеза. Считается, что Путин поддержал инициативу Минобороны только после того, как выслушал аргументы Шойгу о нехватке солдат в Украине.

Интересно, что представители "Единой России" боятся использовать войну в Украине в своих предвыборных кампаниях на предстоящих региональных и местных выборах, поскольку обеспокоены тем, как на это отреагируют избиратели.

Ключевые выводы ISW:

ВСУ вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и, как сообщается, 28 июля продвинулись под Бахмутом.

Президент РФ Владимир Путин попытался заверить африканские государства в том, что Россия выполнит свои обязательства в области экономики и безопасности.

Politico сообщает, что первая партия отремонтированных американских танков Abrams, скорее всего, прибудет в Украину в сентябре.

Российские войска 28 июля вели наступательные действия на рубеже Сватово – Кременная и в районе Бахмута, на отдельных участках продвигались вперед.

28 июля украинские войска продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и, как сообщается, продвинулись вдоль линии Сватово-Кременная, в районе Бахмута и вдоль границы Донецкой и Запорожской областей.

Российские власти продолжают депортировать украинских подростков в Россию под видом программ летних лагерей.

Напомним, вчера Владимир Путин заявил, что страна-агрессор готова вести переговоры по обеспечению безопасности, однако Украина от них отказывается.