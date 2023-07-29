У властей РФ сильно возрос интерес к мнению россиян о вторжении в Украину, - ISW

Российские власти все больше беспокоятся о том, как российский электорат относится к вторжению в Украину. Это связано с тем, что в сентябре 2023 года страну ждут региональные выборы, а весной 2024-го – выборы президента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Сообщается, что инициатива Минобороны России об увеличении максимального возраста призыва с 27 до 30 лет вызвала бурную дискуссию среди кремлевских чиновников. Источники утверждали, что Совет безопасности РФ призвал Администрацию президента не поддерживать инициативу МО из-за опасений, что эта инициатива вызовет негативную реакцию общественности и повлияет на рейтинги одобрения президента РФ Владимира Путина.
Источники сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу протолкнул эту инициативу и сохранил поддержку Путина, несмотря на обеспокоенность Совбеза. Считается, что Путин поддержал инициативу Минобороны только после того, как выслушал аргументы Шойгу о нехватке солдат в Украине.
Интересно, что представители "Единой России" боятся использовать войну в Украине в своих предвыборных кампаниях на предстоящих региональных и местных выборах, поскольку обеспокоены тем, как на это отреагируют избиратели.
Ключевые выводы ISW:
Напомним, вчера Владимир Путин заявил, что страна-агрессор готова вести переговоры по обеспечению безопасности, однако Украина от них отказывается.
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