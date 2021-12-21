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Власники подвійного громадянства зможуть брати участь у виборах: закон Зеленського

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Київ, Вівторок 21 грудня 2021 08:48
Власники подвійного громадянства зможуть брати участь у виборах: закон Зеленського Фото: власники подвійного громадянства зможуть брати участь у виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроекти про множинне громадянство. Так держава може дозволить українцям мати кілька громадянств.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Паспортний контроль. Як і навіщо Зеленський хоче узаконити подвійне громадянство".

Власників кількох паспортів, як і іноземців, які отримали українське громадянство, не стануть позбавляти виборчих прав. Вони зможуть голосувати і балотуватися на виборні посади. Наприклад, в депутати, мери і навіть на пост президента.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський повідомив у коментарі РБК-Україна, що обмежити виборчі права мультипатридів з українським паспортом через звичайний закон неможливо, для цього потрібно вносити зміни до Конституції.

"Ці законопроекти не можуть обмежувати виборчих прав громадян, тому що в Конституції закріплено, хто може бути обраний і голосувати. Крім вікового цензу, для активного виборчого права - для тих, хто голосує - є лише один виняток - це недієздатні особи. А для пасивного виборчого права - для можливості обиратися - це непогашена судимість і термін постійного проживання на території України", - сказав Веніславський.

Нагадаємо, КСУ просять роз'яснити, чи можна ввести подвійне громадянство в Україні.

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