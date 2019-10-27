Владельцы 2,7 тыс. домовладений Сумской области могут управлять запасом "акционного" газа онлайн

Потребители газа - участники акции "Твоя энергонезависимость", получили уникальную возможность управлять запасом газа онлайн, выбирать объем газа и период, в который его выгоднее использовать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Сумыгаз Сбыта".

Как сообщается, в Сумской области акционным предложением воспользовались 2715 бытовых клиентов, которые приобрели 2,9 млн куб.м газа про запас. Более чем 70% закупок осуществлено онлайн. Именно поэтому инновационный продукт для управления запасом газа разработан на платформе Личного кабинета на 104.ua.

Клиенты могут самостоятельно в режиме онлайн выбрать период, в который они будут использовать "акционный" газ. Для этого до последнего дня текущего месяца потребления в "Личном кабинете" на сайте 104.ua необходимо оформить заявку.

По условиям акции: если цена газа на общих условиях ПСО ниже, то потребитель получает газ по меньшей цене и оплачивается по цене ПСО, а запас сохраняется.

Если потребитель использует ресурс газового запаса, то необходимо будет оплатить исключительно стоимость доставки заказанного объема газа. Счет за доставку покупатель получит на свой почтовый адрес, или может скачать в "Личном кабинете".

Участникам акции, которые не зарегистрированы в "Личном кабинете", для оформления заявки необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов. Шаблон заявки доступен на официальном сайте ООО "Сумыгаз Сбыт" в разделе Договор поставки природного газа.

Отмечается, что пользоваться зарезервированным запасом газа можно будет с 1 октября 2019 г. по 31 марта 2020 г. Если выкупленное в рамках акции топливо будет использовано до 1 апреля, потребитель сможет докупить необходимые объемы по цене поставщика со специальными обязанностями, действующей на то время. Домохозяйства, которые используют предоплаченный газ, смогут воспользоваться остатком средств.