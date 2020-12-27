ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Владельцев смартфонов предупредили о проблемах с WhatsApp с нового года

Автор: Артур Родивилов

С 1 января 2021 года мессенджер WhatsApp прекратит работать на старых смартфонах, Приложение перестанет функционировать на некоторых устройствах.

Самые читаемые новости

Об этом пишет The Mirror.

Речь идет о тех гаджетах, пользователи которых не обновят операционную систему до iOS 9 или Android 4.0.3. Среди них - iPhone 4 и более ранние модели.

Чтобы WhatsApp вновь начал работать на iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S, следует обновить программное обеспечение до iOS 9, отмечает издание.

Также пользователям советуют сделать резервную копию переписок, чтобы важные данные не были потеряны.

Власти Германии ранее обвинили мессенджер WhatsApp в передаче метаданных пользователей социальной сети Facebook, которая является его материнской компанией. Эти данные позволяют узнать больше о человеке, что может, среди прочего, использоваться для настройки таргетированной рекламы.

Также сообщалось, что руководству Организации объединенных наций (ООН) рекомендовали не использовать приложение WhatsApp для рабочих переписок.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины WhatsAppмессенджер