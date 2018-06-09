Владельцев "Агромарса" арестовали с возможностью внесения залога в 80 млн грн

Владельцев агрохолдинга арестовали на 2 месяца

Печерский районный суд Киева избрал владельцу агрохолдинга "Комплекс Агромарс", который представлен на рынке торговой маркой "Гаврилівські курчата" Евгению Сигалу меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Об этом информирует пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Twitter.

"Печерский суд избрал владельцу агрохолдинга - Е. Сигал - меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что второму владельцу агрохолдинга, которой является Марина Сигал также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 90 млн грн.

Директору структурного подразделения агрохолдинга избрали такую же меру пресечения, сумма залога в его случае составляет 84 млн грн.

Гаврилівські курчата. Печерський суд обрав власнику агрохолдингу - Є.Сігалу - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 80 млн грн — Лариса Сарган (@SarganLarysa) June 8, 2018

Напомним, под Киевом за организацию птичьего могильника задержали владельцев агрохолдинга.