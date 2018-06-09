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Владельцев "Агромарса" арестовали с возможностью внесения залога в 80 млн грн

НовостиПроисшествия    09.06.2018 - 05:13
Фото: Евгений Сигал (Latifundist.com)
Фото: Евгений Сигал (Latifundist.com)

Владельцев агрохолдинга арестовали на 2 месяца

Печерский районный суд Киева избрал владельцу агрохолдинга "Комплекс Агромарс", который представлен на рынке торговой маркой "Гаврилівські курчата" Евгению Сигалу меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Об этом информирует пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Twitter.

"Печерский суд избрал владельцу агрохолдинга - Е. Сигал - меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что второму владельцу агрохолдинга, которой является Марина Сигал также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 90 млн грн.

Директору структурного подразделения агрохолдинга избрали такую же меру пресечения, сумма залога в его случае составляет 84 млн грн.

Напомним, под Киевом за организацию птичьего могильника задержали владельцев агрохолдинга.  

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Теги публикации: Задержание  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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