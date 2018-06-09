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Власників "Агромарса" заарештували з можливістю внесення застави в 80 млн грн

НовиниНадзвичайні події    09.06.2018 - 05:13
Фото: Євген Сігал (Latifundist.com)
Фото: Євген Сігал (Latifundist.com)

Власників агрохолдингу заарештували на 2 місяці

Печерський районний суд Києва обрав власнику агрохолдингу "Комплекс Агромарс", який представлений на ринку торговою маркою "Гаврилівські курчата" Євгену Сігалу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці. Про це інформує прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган у Twitter.

"Печерський суд обрав власнику агрохолдингу - Е. Сігал - запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 80 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що другого власника агрохолдингу, якою є Марина Сігал також обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення застави в розмірі 90 млн грн.

Директору структурного підрозділу агрохолдингу обрали таку ж міру запобіжного заходу, сума застави для нього становить 84 млн грн.

Нагадаємо, що під Києвом за організацію пташиного могильника затримали власників агрохолдингу.

У Києві затримали догхантера Святогора Луценко підтвердив затримання власників "Агромарса" за забруднення навколишнього середовища
Теги публікації: Задержание  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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