Власників "Агромарса" заарештували з можливістю внесення застави в 80 млн грн

Власників агрохолдингу заарештували на 2 місяці

Печерський районний суд Києва обрав власнику агрохолдингу "Комплекс Агромарс", який представлений на ринку торговою маркою "Гаврилівські курчата" Євгену Сігалу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці. Про це інформує прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган у Twitter.

"Печерський суд обрав власнику агрохолдингу - Е. Сігал - запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 80 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що другого власника агрохолдингу, якою є Марина Сігал також обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення застави в розмірі 90 млн грн.

Директору структурного підрозділу агрохолдингу обрали таку ж міру запобіжного заходу, сума застави для нього становить 84 млн грн.

Гаврилівські курчата. Печерський суд обрав власнику агрохолдингу - Є.Сігалу - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 80 млн грн — Лариса Сарган (@SarganLarysa) June 8, 2018

Нагадаємо, що під Києвом за організацію пташиного могильника затримали власників агрохолдингу.