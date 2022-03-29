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Владелец Reserved и House закрыл магазины в России

Фото: Один из магазинов Reserved (facebook.com/DiscoverLPP)
Автор: Антон Федорцив

Польская компания LPP Group, которой принадлежит ряд известных брендов одежды, окончательно ушла с российского рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на профиль ритейлера в Facebook.

Польский производитель одежды закрыл все магазины в России. LPP Group является владельцем брендов Cropp, House, Mohito, Reserved и Sinsay.

"Мы завершили операционные шаги, необходимые для закрытия наших выставочных залов в России, а сегодня последний из них прекратил работу. Таким образом, следуя нашим предыдущим заявлениям, завтра все магазины наших брендов в России будут закрыты", – говорится в заявлении.

Ранее польский ритейлер полностью прекратил поставки товаров в РФ. Также LPP Group свернула все инвестиции и проекты, а также закрыла онлайн-продажу своих брендов.

К слову, ирландские лизингодатели разорвали контракты с РФ из-за вторжения в Украину.

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