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Власник Reserved і House закрив магазини в Росії

Фото: Один із магазинів Reserved (facebook.com/DiscoverLPP)
Автор: Антон Федорців

Польська компанія LPP Group, якій належить низка відомих брендів одягу, остаточно вийшла з російського ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на профіль рітейлера у Facebook.

Польський виробник одягу закрив усі магазини в Росії. LPP Group є власником брендів Cropp, House, Mohito, Reserved та Sinsay.

"Ми завершили операційні кроки, необхідні для закриття наших виставкових залів у Росії, а сьогодні останній з них припинив роботу. Таким чином, слідуючи нашим попереднім заявам, відзавтра всі магазини наших брендів у Росії будуть зачинені", – йдеться в заяві.

Раніше польський рітейлер повністю припинив постачання товарів до РФ. Також LPP Group згорнула всі інвестиції та проекти, а також закрила онлайн-продаж своїх брендів.

До слова, ірландські лізингодавці розірвали контракти з РФ за вторгнення до України.

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