Влада вирішила евакуювати всіх дітей з Лиману в Донецькій області
Влада ухвалила рішення про проведення евакуації всіх дітей із міста Лиман у Донецькій області та ще низки сіл у регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
"Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану погодив рішення про евакуацію дітей з їх батьками або іншими законними представниками з міста Лиман", - написав чиновник.
За його словами, евакуація також стосується і сіл Липове, Нове, Карпівка, Ставки, села Прогрес Гродівської громади, а також селища Зоря Іллінівської громади.
"Евакуація проводиться протягом 60 діб з дати погодження рішення з органами військового командування та Координаційним штабом", - пояснив Філашкін.
Детальніше про евакуацію і про те, як на неї записатися, можна прочитати перейшовши за посиланням.
Евакуація дітей
У зоні бойових дій досі залишаються сотні дітей і причиною цього є небажання батьків евакуюватися в безпечніші регіони України.
Тому влада періодично оголошує про наміри щодо евакуації дітей у низці регіонів. Нещодавно стало відомо про те, що в Харківській області погодили примусову евакуацію дітей із чотирьох прифронтових районів.
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