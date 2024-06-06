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Власти решили эвакуировать всех детей из Лимана в Донецкой области

Донецкая область, Четверг 06 июня 2024 18:22
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Власти решили эвакуировать всех детей из Лимана в Донецкой области Архивное фото: власти решили эвакуировать всех детей из Лимана (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Власти приняли решение о проведении эвакуации всех детей из города Лиман в Донецкой области и еще ряда сел в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения согласовал решение об эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями из города Лиман", - написал чиновник.

По его словам, эвакуация также касается и сел Липовое, Новое, Карповка, Ставки, села Прогресс Гродовской громады, а также поселка Заря Ильиновской громады.

"Эвакуация проводится в течение 60 суток с даты согласования решения с органами военного командования и Координационным штабом", - пояснил Филашкин.

Детальнее об эвакуации и о том, как на нее записаться, можно прочитать перейдя по ссылке.

Эвакуация детей

В зоне боевых действий до сих пор остаются сотни детей и причиной этого является нежелание родителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Поэтому власти периодически объявляют о намерениях по эвакуации детей в ряде регионов. Недавно стало известно о том, что в Харьковской области согласовали принудительную эвакуацию детей из четырех прифронтовых районов.

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