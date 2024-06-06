Власти решили эвакуировать всех детей из Лимана в Донецкой области
Власти приняли решение о проведении эвакуации всех детей из города Лиман в Донецкой области и еще ряда сел в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.
"Координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения согласовал решение об эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями из города Лиман", - написал чиновник.
По его словам, эвакуация также касается и сел Липовое, Новое, Карповка, Ставки, села Прогресс Гродовской громады, а также поселка Заря Ильиновской громады.
"Эвакуация проводится в течение 60 суток с даты согласования решения с органами военного командования и Координационным штабом", - пояснил Филашкин.
Детальнее об эвакуации и о том, как на нее записаться, можно прочитать перейдя по ссылке.
Эвакуация детей
В зоне боевых действий до сих пор остаются сотни детей и причиной этого является нежелание родителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.
Поэтому власти периодически объявляют о намерениях по эвакуации детей в ряде регионов. Недавно стало известно о том, что в Харьковской области согласовали принудительную эвакуацию детей из четырех прифронтовых районов.
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