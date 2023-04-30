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Влада Варшави конфіскувала школу при посольстві РФ в Польщі

Фото: в Польщі повернули державі школу при посольстві РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Влада Варшави конфіскувала приміщення середньої школи при посольстві РФ в Польщі. Росіяни спочатку не хотіли пускати чиновників на територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP та Польське агентство преси.

Так, після Другої світової війни Радянський союз націоналізував приміщення 1936 року побудови, а після розпаду СРСР воно перейшло російському посольству. Там весь цей час працювала середня школа для дітей дипломатів РФ.

В 2010 році влада Варшави розірвала договір і з тих пір намагалась повернути будівлю в державну власність. 29 квітня цього року, згідно до рішення суду, мали покинути приміщення, однак вони відмовились пускати польських чиновників на територію.

"Нам довелося застосувати силу, щоб проникнути на територію, де розташовані дві будівлі. Спочатку російська сторона відмовилася відчинити ворота та хвіртки. Довелося викликати слюсаря, який за допомогою інструментів відчинив двері", - заявив заступник мера Варшави Томаш Братек.

Після російськи дипломати все ж віддали ключі варшавській владі. Наразі будівлю планують використовувати в освітніх цілях.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща посилить заходи безпеки на польсько-російському кордоні в районі Калінінградської області.

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