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Власти Варшавы конфисковали школу при посольстве РФ в Польше

Фото: в Польше вернули государству школу при посольстве РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Власти Варшавы конфисковали помещение средней школы при посольстве РФ в Польше. Россияне поначалу не хотели пускать чиновников на территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP и Польское агентство прессы.

Так, после Второй мировой войны Советский союз национализировал помещение 1936 г. постройки, а после распада СССР оно перешло русскому посольству. Там всё это время работала средняя школа для детей дипломатов РФ.

В 2010 году власти Варшавы расторгли договор и с тех пор пытались вернуть здание в государственную собственность. 29 апреля этого года, согласно решению суда, должны были покинуть помещение, однако они отказались пускать польских чиновников на территорию.

"Нам пришлось применить силу, чтобы проникнуть на территорию, где расположены два здания. Сначала российская сторона отказалась открыть ворота и калитки. Пришлось вызвать слесаря, который с помощью инструментов открыл дверь", - заявил заместитель мэра Варшавы Томаш Братек.

После российские дипломаты все же отдали ключи варшавским властям. Сейчас здание планируется использовать в образовательных целях.

Напомним, ранее стало известно, что Польша ужесточит меры безопасности на польско-российской границе в районе Калининградской области.

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