Власти Турции ввели уголовную ответственность за "дезинформацию"

Парламент Турции одобрил законопроект, который предполагает введение наказание до трех лет лишения свободы за дезинформацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber .

Соответствующий проект, внесенный в парламент правящей Партией справедливости и развития турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, касается распространения ложных сообщений в СМИ и социальных сетях.

Как отмечается, инициатива вызвала критику со стороны оппозиции и ряда общественных деятелей из-за введения уголовной ответственности за распространение дезинформации. Она предусматривает до трех лет лишения свободы.

Сам проект предусматривает не только возможности заключения, но и лишение журналистов их рабочих удостоверений, если они будут признаны виновными в передаче ложных данных.

В проекте предлагается вдвое увеличивать срок заключения для тех, кто занимался распространением ложной информации скрывая свою настоящую личность.

Напомним, ранее власти РФ ввели уголовную ответственность за распространение правды о войне в Украине. Гражданам грозит до 15 лет тюрьмы.

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