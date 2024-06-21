Влада Словаччини хоче судитися з минулим урядом через поставки Україні винищувачів МіГ-29

Уряд Словаччини вважає актом держзради дії минулої влади, яка передала Україні військову допомогу. Йдеться про постачання МіГ-29 і систем ППО.

Про це заявив заступник міністра оборони Ігор Мелічер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postoj .

Видання вказує, що Міноборони порушить кримінальні справи проти колишнього міністра Ярослава Надя та тодішнього уряду.

"Вони стосуються підозр у вчиненні державної зради, зловживанні повноваженнями посадової особи та порушенні обов'язків з управління майном", - пишуть журналісти.

Мелічер уточнив, що уряд Словаччини подасть три кримінальні позови проти уряду Едуарда Хегера як колективного органу і один окремо проти ексміністра оборони.

Про що йдеться

У березні 2023 року тимчасовий уряд Едуарда Хегера ухвалив рішення надати Україні 13 винищувачів МіГ-29 і частину ЗРК "Куб".

Мелічер стверджує, що у нього начебто не було на це повноважень. Уряд, що йде у відставку, не може ухвалити міжнародні угоди з фундаментальних питань міжнародної політики.

На думку Мелічера, таким питанням було відправлення основної частини ППО, і уряд Хегера таким чином начебто діяв неконституційно.

При цьому Ярослав Надь заявив, що є кілька документів, які підтверджують, що передача винищувачів була в порядку.

Позиція нового уряду Словаччини щодо України

Чинний уряд країни на чолі з Робертом Фіцо вирішив не надавати Україні військову допомогу.