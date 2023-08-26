ua en ru
Сб, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Влада РФ вимагає від іноземних компаній великих знижок при виході з країни, - Reuters

Субота 26 серпня 2023 01:44
UA EN RU
Влада РФ вимагає від іноземних компаній великих знижок при виході з країни, - Reuters Фото: влада РФ вимагає від іноземних компаній великих знижок при догляді (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Влада РФ посилила вимоги до компаній, які йдуть з російського ринку на тлі вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з підрахунками Reuters, збитки компаній, що пішли з РФ, перевищили 80 млрд доларів через списання і втрачену вигоду.

Повідомляється, що російська влада вимагає знижку в 50% від вартості активу, визначеної в ході незалежної оцінки. Крім того, компанія має сплатити до російського бюджету внесок від 5% до 10% від ринкової вартості активів.

Однак, деякі компанії стикаються з вимогою додаткових знижок при продажі активів. Часто урядова комісія не дає провести деякі угоди, пояснюючи це тим, що оцінка вартості має бути на 20-30% нижчою, угоди можуть бути відхилені за сумою понад 100 млн доларів.

Мінфін РФ у коментарі Reuters заявив, що не змушує компанії знижувати вартість активів, але може коригувати оцінку у процесі продажу.

Світові компанії масово залишають ринок РФ

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато міжнародних компаній пішли з російського ринку.

Так, нещодавно пивоварна компанія Heineken завершила вихід із території Росії, продавши там свої підприємства російській Arnest Group за символічний 1 євро. Другий за величиною виробник пива у світі заявив, що угода отримала всі необхідні схвалення і, швидше за все, призведе до збитків у 300 млн. євро.

Також раніше в Anheuser-Busch InBev заявили, що планують вийти із спільного підприємства в Росії із турецькою Efes.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Кремль
NEWS
Атака дронів. У низці областей України загроза ударів "Шахедами"
Атака дронів. У низці областей України загроза ударів "Шахедами"
DAILY
Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші