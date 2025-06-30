Влада РФ приховує правду про глибоку кризу в ключових галузях економіки, - розвідка

За інформацією СЗР, кризові процеси в Росії спостерігаються у сферах вугільної промисловості, нафтопереробки, будівництва, автопромисловості та логістики. Такі галузі формують близько 17% доходу бюджету РФ.

"У реальному стані стагнації перебуває 52% економіки. Насамперед це стосується обробної сфери", - додали в розвідці.

Там пояснили, що головна причина такої кризи - понад 40 % російських підприємств мають зобов'язання, які втричі перевищують їхній прибуток. При цьому оборотний капітал дедалі більше залежить від кредиторської заборгованості, оскільки банківське кредитування - і надто дороге, і фактично недоступне.

"З метою приховування реальних статистичних даних і недопущення паніки в російському суспільстві щодо фінансового стану, у РФ ухвалили рішення віднести інформацію про економіку та зовнішню торгівлю до відомостей, що становлять державну таємницю", - додали в СЗР.

За даними розвідки, для того, щоб заспокоїти росіян, у відкритому доступі публікуватимуть тільки вибіркові, вигідні для влади показники.