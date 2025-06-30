Власти РФ скрывают правду о глубоком кризисе в ключевых отраслях экономики, - разведка

По информации СВР, кризисные процессы в России наблюдаются в сферах угольной промышленности, нефтепереработки, строительства, автопромышленности и логистики. Такие отрасли формируют около 17% дохода бюджета РФ.

"В реальном состоянии стагнации находится 52% экономики. Прежде всего это касается обрабатывающей сферы", - добавили в разведке.

Там объяснили, что главная причина такого кризиса - более 40 % российских предприятий имеют обязательства, которые в три раза превышают их прибыль. При этом оборотный капитал все больше зависит от кредиторской задолженности, поскольку банковское кредитование - и слишком дорогое, и фактически недоступное.

"С целью сокрытия реальных статистических данных и недопущения паники в российском обществе относительно финансового состояния, в РФ приняли решение отнести информацию об экономике и внешней торговле к сведениям, составляющим государственную тайну", - добавили в СВР.

По данным разведки, для того, чтобы успокоить россиян, в открытом доступе будут публиковать только выборочные, выгодные для власти показатели.