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Власти РФ скрывают правду о глубоком кризисе в ключевых отраслях экономики, - разведка

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В России в ряде ключевых отраслей экономики наблюдается кризис. Но Москва пытается это скрыть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

По информации СВР, кризисные процессы в России наблюдаются в сферах угольной промышленности, нефтепереработки, строительства, автопромышленности и логистики. Такие отрасли формируют около 17% дохода бюджета РФ. 

"В реальном состоянии стагнации находится 52% экономики. Прежде всего это касается обрабатывающей сферы", - добавили в разведке. 

Там объяснили, что главная причина такого кризиса - более 40 % российских предприятий имеют обязательства, которые в три раза превышают их прибыль. При этом оборотный капитал все больше зависит от кредиторской задолженности, поскольку банковское кредитование - и слишком дорогое, и фактически недоступное.

"С целью сокрытия реальных статистических данных и недопущения паники в российском обществе относительно финансового состояния, в РФ приняли решение отнести информацию об экономике и внешней торговле к сведениям, составляющим государственную тайну", - добавили в СВР. 

По данным разведки, для того, чтобы успокоить россиян, в открытом доступе будут публиковать только выборочные, выгодные для власти показатели.

Выпады Путина

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин разразился угрозами из-за того, что западные аналитики публикуют негативные прогнозы по экономике РФ.

В частности, глава Кремля заявлял, что на Западе "постоянно хоронят Россию при том, что сами скоро сдохнут".

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