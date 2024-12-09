В УДАРІ вийшли із заявою щодо відставки в.о мера Чернігова: "звертаємо увагу G7"

Партія "Удар Віталія Кличка" розцінює атаку на виборні органи місцевої влади Чернігова як диверсію проти демократії та єдності під час надважливого етапу війни і вимагає від центральної влади негайно припинити втручання у роботу органів самоврядування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву УДАРу за підписом першого заступника голови партії Артура Палатного.

Таким чином в "Ударі" відреагували на заяву в.о. мера Чернігова Олександра Ломако про відставку, яку він подав заради звільнення міста з "облоги". За його словами, робота міста була заблокована військовою адміністрацією за вказівкою центральної влади.

"Політична партія «Удар" Віталія Кличка засуджує тиск центральної влади на місцеве самоврядування Чернігова. Звертаємо увагу послів країн Великої сімки та Європейського Союзу, а також міжнародних партнерів України на події в Чернігові. Вимагаємо від центральної влади негайно припинити втручання у роботу органів місцевого самоврядування; сфокусуватися на боротьбі із зовнішнім ворогом, а не відкривати внутрішній фронт", - йдеться в заяві.

В партії наголошують, що Ломако подав заяву про складання повноважень після того, як міську раду через суд, за вказівкою згори позбавили можливості формувати бюджет Чернігова.

"Така вказівка була дана лише тому, що в.о. міського голови – місцевий лідер команди "Удару", якого обрали чернігівці. Після цього руками призначених зверху декількох посадовців місто було фактично взято в заручники: зупинявся громадський транспорт, скасовувалося харчування дітей та фінансування лікарень, блокувалась допомога ЗСУ. Тому Олександр Ломако ухвалив мужнє та відповідальне рішення, щоб дати можливість місту жити та розвиватися. Його вчинок є прикладом відданості інтересам громади", - підкреслили в "Ударі".

Атаку на місцеве самоврядування в Чернігові "Удар" розцінює як диверсію проти демократії та єдності під час надважливого етапу війни.

"Наступ на демократію в Україні вже негативно сприймається країнами G7 та Європейськими парламентарями. Саме в ці дні весь цивілізований світ стежить за подіями, які будуть розвиватись навколо долі країни. Будь-який необережний крок, що демонструє зневагу до демократії, може коштувати країні Перемоги. Сили держави потрібно витрачати на наближення Перемоги, а не згортання демократії. Тим більше, що сили усім нам зараз потрібні, як ніколи", - наголосили в "Ударі".