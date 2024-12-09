Власти должны вмешаться: в "Ударе" Кличко прокомментировали заявление об отставке и.о. мэра Чернигова

Партия "Удар Виталия Кличко" расценивает атаку на выборные органы местных властей Чернигова как диверсию против демократии и единства во время важнейшего этапа войны и требует от центральных властей немедленно прекратить вмешательство в работу органов самоуправления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление УДАР за подписью первого заместителя председателя партии Артура Палатного.

Таким образом, в "Ударе" отреагировали на заявление и.о. мэра Чернигова Александра Ломако об отставке, которое он подал ради освобождения города от "осады". По его словам, работа города была заблокирована военной администрацией по указанию центральной власти.

"Политическая партия "Удар Виталия Кличко" осуждает давление центральной власти на местное самоуправление Чернигова. Обращаем внимание послов стран Большой семерки и Европейского Союза, а также международных партнеров Украины на события в Чернигове. Требуем от центральной власти немедленно прекратить вмешательство в работу органов местного самоуправления; сфокусироваться на борьбе с внешним врагом, а не открывать внутренний фронт", - говорится в заявлении.

В партии отмечают, что Ломако подал заявление о сложении полномочий после того, как городской совет через суд, по указанию сверху, лишили возможности формировать бюджет Чернигова.

"Такое указание было дано только потому, что и.о. городского головы - местный лидер команды "Удара", которого избрали черниговцы. После этого руками назначенных сверху нескольких чиновников город был фактически взят в заложники: останавливался общественный транспорт, отменялось питание детей и финансирование больниц, блокировалась помощь ВСУ. Поэтому Александр Ломако принял мужественное и ответственное решение, чтобы дать возможность городу жить и развиваться. Его поступок - пример преданности интересам громады", - подчеркнули в "Ударе".

Атаку на местное самоуправление в Чернигове "Удар" расценивает как диверсию против демократии и единства во время важнейшего этапа войны.

"Наступление на демократию в Украине уже негативно воспринимается странами G7 и Европейским парламентариями. Именно в эти дни весь цивилизованный мир следит за событиями, которые будут развиваться вокруг судьбы страны. Любой неосторожный шаг, демонстрирующий пренебрежение к демократии, может стоить стране Победы. Силы государства нужно тратить на приближение Победы, а не сворачивание демократии. Тем более, что силы всем нам сейчас нужны как никогда", - подчеркнули в "Ударе".