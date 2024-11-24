Влада Пакистану обмежила мобільний зв'язок та інтернет у країні: ЗМІ назвали причину

Зокрема, уряд та Міністерство внутрішніх справ країни опублікували відповідне оголошення у соцмережі Х, яка заборонена у Пакистані. Влада не уточнила і не повідомила, як довго діятиме призупинення.

"Інтернет та мобільний зв'язок продовжать працювати у звичайному режимі на решті території", - йдеться в повідомленнях.

Тим часом телекомунікаційна компанія Nayatel розіслала електронні листи, пропонуючи клієнтам "надійну послугу стаціонарного зв'язку" як обхідний шлях у районах, де призупинено роботу стільникового зв'язку.

Видання пише, що колишній прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан перебуває у в'язниці вже понад рік. Проти нього порушено понад 150 кримінальних справ. Він залишається популярним, а його політична партія Pakistan Tehreek-e-Insaf або скорочено PTI стверджує, що ці справи політично мотивовані.

Прихильники політика активно використовують соцмережі, вимагаючи його звільнення, і використовують платформи такі як WhatsApp для обміну інформацією, включаючи подробиці подій.

Відомо, що Пакистан вже оточив столицю Ісламабад вантажними контейнерами та перекрив основні дорогі та автомагістралі, які з'єднують місто з опорними пунктами PTI у провінціях Пенджаб та Хавбер-Пантунхва.

Представник PTI шейх Вакас Акрам повідомив, що дружина Хана Бушра Бібі прямувала до Ісламабаду у складі колони на чолі з головним міністром провінції Хайбер-Пантунхва Алі Аміном Гандапуром.

"Вона не може кинути партійних працівників напризволяще", - сказав він.

У східному місті Лахор поліція заарештувала членів PTI, поки перехожі пробиралися крізь загородження. У Пешаварі тим часом був святковий настрій: члени PTI танцювали, барабанили та тримали фотографії Хана, коли машини вирушали до Ісламабаду.

Посольство США, у свою чергу, випустило попередження про безпеку для американців у столиці, закликавши їх уникати великих зборів і попередивши, що навіть "мирні збори можуть перерости в насильство".

AP пише, що минулого місяця влада також призупинила роботу сотовому зв'язку в Ісламабаді та Равалпінді, щоб завадити проведенню мітингу на підтримку Хана. Відключення порушило зв'язок і вплинуло на повсякденні послуги, такі як банківські операції, замовлення таксі та доставка їжі.