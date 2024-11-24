Власти Пакистана ограничили мобильную связь и интернет в стране: СМИ назвали причину

В частности, правительство и Министерство внутренних дел страны опубликовали соответствующее объявление в соцсети Х, которая запрещена в Пакистане. Власти не уточнили и не сообщили, как долго будет действовать приостановка.

"Интернет и мобильная связь продолжат работать в обычном режиме на остальной территории", - говорится в сообщениях.

Тем временем телекоммуникационная компания Nayatel разослала электронные письма, предлагая клиентам "надежную услугу стационарной связи" в качестве обходного пути в районах, где приостановлена работа сотовой связи.

Издание пишет, что бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан находится в тюрьме уже больше года. Против него возбуждено более 150 уголовных дел. Он остается популярным, а его политическая партия Pakistan Tehreek-e-Insaf или же сокращено PTI утверждает, что эти дела политически мотивированы.

Сторонники политика активно используют соцсети, требуя его освобождения, и используют платформы такие как WhatsApp, для обмена информацией, включая подробности событий.

Известно, что Пакистан уже оцепил столицу Исламабад грузовыми контейнерами и перекрыл основные дорогие и автомагистрали, которые соединяют город с опорными пунктами PTI в провинциях Пенджаб и Хавбер-Пантунхва.

Представитель PTI шейх Вакас Акрам сообщил, что жена Хана Бушра Биби направлялась в Исламабад в составе колонны во главе с главным министром провинции Хайбер-Пантунхва Али Амином Гандапуром.

"Она не может бросить партийных работников на произвол судьбы", - сказал он.

В восточном городе Лахор полиция арестовала членов PTI, пока прохожие пробирались сквозь заграждения. В Пешаваре тем временем было праздничное настроение: члены PTI танцевали, барабанили и держали фотографии Хана, когда машины отправлялись в Исламабад.

Посольство США в свою очередь выпустило предупреждение о безопасности для американцев в столице, призвав их избегать больших собраний и предупредив, что даже "мирные собрания могут перерасти в насилие".

AP пишет, что в прошлом месяце власти также приостановили работу сотовой связи в Исламабаде и Равалпинди, чтобы помешать проведению митинга в поддержку Хана. Отключение нарушило связь и повлияло на повседневные услуги, такие как банковские операции, заказ такси и доставка еды.