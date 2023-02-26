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Влада Німеччини хоче використати труби від "Північного потоку-2"

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Берлін, Неділя 26 лютого 2023 01:40
Влада Німеччини хоче використати труби від "Північного потоку-2" Фото: Влада Німеччини хоче використовувати труби від "Північного потоку-2" (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Уряд Німеччини веде переговори з компанією Nord Stream 2, що базується в Швейцарії, і адміністратором, призначеним у зв'язку з банкрутством, про купівлю понад 3000 невикористаних труб, що призначалися для трубопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Труби планується залучити для будівництва газопроводу завдовжки майже 40 кілометрів від термінала для зрідженого природного газу (ЗПГ) на острові Рюген до Любміна (земля Мекленбург-Передня Померанія), пише видання.

Сегменти трубопроводу зберігаються біля порту Мукран на Рюгені.

Тим часом угода є складною з юридичної точки зору, оскільки Nord Stream 2 формально належить концерну "Газпром". Офіційно переговори не підтверджені. Видання послалося на низку незалежних джерел.

У Nord Stream 2 заявили, що "принципово не надають інформацію про комерційні угоди".

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо про витік газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Як повідомляло РБК-Україна, Росія могла підірвати газопроводи, щоб не платити штраф за контрактами.

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Північний потік-2
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