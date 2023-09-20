Капітуляція? У Карабаху припиняють бої, обговорюватимуть реінтеграцію з Азербайджаном

У невизнаному Нагірному Карабаху ухвалили рішення про припинення вогню від сьогодні. Так звана влада вирішила скласти зброю та вивести свої війська з регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву невизнаної республіки та видання report.az.

Карабах капітулював?

У заяві інформаційного центру невизнаної республіки йдеться про те, що було досягнуто домовленості про повне припинення бойових дій з 13:00 20 вересня 2023 року.



"Досягнуто угоди про виведення підрозділів, що залишилися, і військовослужбовців ЗС Вірменії, розформування та повне роззброєння "збройних формувань армії оборони Нагірного Карабаху" та виведення важкої техніки та озброєнь з цієї території", - йдеться в повідомленні.

У Нагірному Карабаху так звана влада заявила, що представники місцевого вірменського населення зустрінуться з владою Азербайджану у місті Євлах 21 вересня 2023 року.

Азербайджан підтверджує домовленість про припинення вогню

Як передають місцеві ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони Азербайджану, з урахуванням звернення представників вірменських жителів Карабаху, що надійшов через російський миротворчий контингент, досягнуто домовленості про зупинення антитерористичних заходів локального характеру.

При цьому умови, за якими досягнено домовленості, фактично тотожні капітуляції Карабаху. А саме:

Розташовані в Карабахському районі формування Збройних сил Вірменії та незаконні вірменські збройні формування складають зброю, залишають бойові позиції та військові посади та повністю роззброюються. Підрозділи ЗС Вірменії залишають територію Азербайджану, вірменські збройні формування розформовуються. Паралельно здаються все озброєння та важка техніка.

Що також цікаво, ​​​​​​ роззброєння вірменських формувань у Карабаху та виведення вірменських військових забезпечуються в координації з російськими "миротворцями".

Офіційно Баку також підтвердив, що 21 вересня у місті Євлах відбудеться зустріч представників вірменського населення Нагірного Карабаху та представників влади Азербайджану.

На ній обговорюватимуться питання, поставлені азербайджанською стороною про реінтеграцію, забезпечення прав та безпеки вірмен Нагірного Карабаху, а також питання забезпечення життєдіяльності населення Нагірного Карабаху в рамках Конституції Азербайджану.

Тим часом в ЗМІ вже з'явилася інформація, що підрозділи Збройних сил Вірменії, розташовані в Карабахському регіоні здалися.

Зазначається, що вірменські сили здають зброю, залишають свої бойові позиції та військові пости та повністю роззброюються.

Баку забезпечить коридор для виходу вірменських Збройних сил

Керівник прес-служби Міноборони Азербайджану полковник Анар Ейвазов заявив, що при супроводі азербайджанських технічних засобів створюються умови для виведення особового складу ЗС Вірменії з Карабаху.

"Під контролем наших технічних засобів і засобів спостереження створюються умови для відступу особового складу та самовільного залишення бойових позицій", - сказав він.

Азербайджану за добу вдалося захопити трофеї та зайняти панівні висоти

Зазначимо, що лише за добу від того часу, коли Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабасі, армія невизнаного регіону зазнала значних втрат.

За даними азербайджанського Міноборони, під контроль у регіоні було взято понад 90 бойових і стратегічно важливих позицій підрозділів ЗС Вірменії.

Як трофеї було захоплено 7 військових автомобілів, 4 міномети, 1 танк, 2 БМП та велику кількість боєприпасів вірменських сил.

Нагадаємо, що вчора між Азербайджаном та Вірменією конфлікт розгорівся з новою силою. Баку офіційно оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху з метою "відновлення конституційного ладу" та розпочав обстріл території невизнаної республіки.

Детальніше про воєнні дії читайте в матеріалі "Загострення у Нагірному Карабаху: всі подробиці конфлікту між Азербайджаном та Вірменією".

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