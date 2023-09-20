Капитуляция? В Карабахе прекращают бои, будут обсуждать реинтеграцию с Азербайджаном

В непризнанном Нагорном Карабахе приняли решение о прекращении огня с сегодняшнего дня. Так называемые власти решили сложить оружие и вывести свои войска из региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление непризнанной республики и издание report.az.

Карабах капитулировал?

В заявлении информационного центра непризнанной республики говорится, что была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.

"Достигнуты соглашения о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих ВС Армении, расформирование и полное разоружение "вооруженных формирований армии обороны Нагорного Карабаха" и вывод тяжелой техники и вооружений с этой территории", - говорится в сообщении.

В Нагорном Карабахе так называемые власти заявили, что представители местного армянского населения встретятся с властями Азербайджана в городе Евлах 21 сентября 2023 года.

Азербайджан подтверждает договоренность о прекращении огня

Как передают местные СМИ со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, с учетом поступившего через российский миротворческий контингент представителей армянских жителей Карабаха достигнута договоренность об остановке антитеррористических мер локального характера.

При этом условия, по которым достигнута договоренность, фактически тождественны капитуляции Карабаха. А именно:

Расположенные в Карабахском районе формирования Вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования слаживают оружие, покидают боевые позиции и военные должности и полностью разоружаются.

Подразделения ВС Армении покидают территорию Азербайджана, армянские вооруженные формирования расформируются.

Параллельно сдаются все вооружения и тяжелая техника.

Что также интересно, разоружение армянских формирований в Карабахе и вывод армянских военных обеспечиваются в координации с российскими "миротворцами".

Официально Баку также подтвердил, что 21 сентября в Евлахе состоится встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха и представителей власти Азербайджана.

На ней будут обсуждаться вопросы, поставленные азербайджанской стороной о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана.

Между тем, в СМИ уже появилась информация, что подразделения Вооруженных сил Армении, расположенные в Карабахском регионе сдались.

Отмечается, что армянские военные сдают оружие, оставляют свои боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются.

Баку обеспечит коридор для выхода армянских Вооруженных сил

Руководитель пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов заявил, что при сопровождении азербайджанских технических средств создаются условия для вывода личного состава ВС Армении из Карабаха.

"Под контролем наших технических средств и средств наблюдения создаются условия для отступления личного состава и самовольного ухода с боевых позиций", - сказал он.

Азербайджану за сутки удалось захватить трофеи и занять высоты

Отметим, что только за сутки с тех пор, когда Азербайджан объявил о начале "антитерористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе, армия непризнанного региона понесла значительные потери.

По данным азербайджанского Минобороны, под контроль в регионе было взято более 90 боевых и стратегически важных позиций подразделений ВС Армении.

В качестве трофеев было захвачено 7 военных автомобилей, 4 миномета, 1 танк, 2 БМП и большое количество боеприпасов армянских сил.

Напомним, что вчера между Азербайджаном и Арменией конфликт разгорелся с новой силой. Баку официально объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе с целью "восстановления конституционного строя" и начал обстрел территории непризнанной республики.

Детальнее о военных действиях читайте в материале "Обострение в Нагорном Карабахе: все подробности конфликта между Азербайджаном и Арменией".

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