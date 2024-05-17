Влада має захистити український бізнес від сплати вуглецевого мита ЄС, – експерт

"І мене особисто, і бізнес-спільноту дуже турбує млява реакція і діяльність відповідальних інституційних структур України - як виконавчої, так і законодавчої влади. Зараз якраз необхідно дуже серйозно, аргументовано виходити в переговорний процес з міжнародними структурами і з нашими союзниками", - заявив Кінах.

Він нагадав, що у України є приклади успішних переговорів – зокрема, по напрямку Світової організації торгівлі, де влада використала аргументи для підсилення протекціонізму по відношенню до національної економіки. Зараз ці дії важливо поширити також на захист промисловості від сплати вуглецевого мита.

"Сьогодні, коли біля 47% наших витрат ми фінансуємо за рахунок національної економіки, а все інше – це зовнішнє фінансування, включаючи кредити, позики, частково гранти, - це вимагає від нас дуже серйозних цілеспрямованих зусиль не тільки по стійкості національної економіки, але й по поетапному підвищенню нашої економічної, фінансової самодостатності. Включаючи питання, які стосуються зеленого переходу, декарбонізації та оподаткування продукції, яка має вуглецевий слід", - наголосив він.

За його словами, влада має формувати особливі умови для бізнесу, бо на сьогоднішній день ми вже втратили практично третину нашої економіки.

"Нам необхідно формувати ресурси для життєдіяльності держави і боротьби з агресором. Ці питання дуже актуальні, і ми повинні формувати необхідні цивілізовані переговорні процеси і максимально захищати нашу національну економіку в напрямку збільшення створення доданої вартості, робочих місць на українській землі, бо від цього дуже багато залежить", - резюмував Кінах.

Нагадаємо, раніше видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. Водночас, цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС, адже закон про СВАМ має норму, за якою країна може отримати пільги від сплати податку, якщо вона має форс-мажорні обставини. Зважаючи, що у нас – повномасштабна війна, є всі підстави просити у ЄС відстрочку у цьому питанні.