Власти должны защитить украинский бизнес от уплаты углеродных пошлин ЕС, – эксперт

"И меня лично, и бизнес-сообщество очень беспокоит вялая реакция и деятельность ответственных институциональных структур Украины – как исполнительной, так и законодательной власти. Сейчас как раз необходимо очень серьезно, аргументированно выходить в переговорный процесс с международными структурами и с нашими союзниками", – заявил Кинах.

Он напомнил, что у Украины есть примеры успешных переговоров – в частности, по направлению Всемирной торговой организации, где власть использовала аргументы для усиления протекционизма по отношению к национальной экономике. Сейчас эти действия важно распространить также на защиту промышленности от уплаты пошлин.

"Сегодня, когда около 47% наших расходов мы финансируем за счет национальной экономики, а все остальное – это внешнее финансирование, включая кредиты, ссуды, частично гранты, – это требует от нас очень серьезных целенаправленных усилий не только по устойчивости национальной экономики, но и по поэтапному повышению нашей экономической, финансовой самодостаточности.

По его словам, власти должны формировать особые условия для бизнеса, потому что на сегодняшний день мы уже потеряли практически треть нашей экономики.

"Нам необходимо формировать ресурсы для жизнедеятельности государства и борьбы с агрессором. Эти вопросы очень актуальны, и мы должны формировать необходимые цивилизованные переговорные процессы и максимально защищать нашу национальную экономику в направлении увеличения создания добавленной стоимости, рабочих мест на украинской земле, потому что от этого очень много зависит", - резюмировал Кинах.

Напомним, ранее издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. В то же время, этот ущерб можно избежать, если начать переговоры с ЕС, ведь закон о СВАМ имеет норму, по которой страна может получить льготы от уплаты налога, если она имеет форс-мажорные обстоятельства. Учитывая, что у нас полномасштабная война, есть все основания просить у ЕС отсрочку в этом вопросе.