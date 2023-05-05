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Влада має три шляхи, щоб припинити сірий експорт металобрухту, - експерт

Фото: влада має три шляхи, щоб припинити сірий експорт металобрухту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Сірі дилери на ринку металобрухту використовують підроблені документи, щоб оформити сертифікат Євро-1 і не платити мито 180 євро на експорт металобрухту. Водночас високим залишається ризик, що металобрухту не вистачить навіть українським металургам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента "Укрметалургпрому" Олександра Каленкова.

"Ситуація з металобрухтом не покращилася. Ризики дефіциту залишаються більшими. Ми апелюємо і до уряду, і до народних депутатів, які опосередковано можуть впливати на уряд. Є три шляхи вирішення проблеми, і вони можуть йти паралельно. Перший - це навести лад з видачею сертифікатів Євро-1. Вони не повинні видаватися на продукцію, на металобрухт, який має сумнівне походження. Друге - розглянути питання щодо ухвалення закону про заборону експорту, як було з лісом-кругляком. Третє - рішення Кабміну про тимчасову заборону експорту з України металобрухту", - пояснив експерт.

За його словами, металургійна галузь зацікавлена у тому, щоб ринок металобрухту працював прозоро.

"Держава має контролювати недобросовісних ломозаготівельників - для того, щоб сумлінні ломозаготівельники могли виграти конкурентну боротьбу. Тому що тут питання не лише в порушеннях, а питання в тому, що ті ломозаготівники, які не дотримуються законодавства, не сплачують податки та роблять інші зловживання, знаходяться Вони можуть платити вище ціну і вигрібати більше брухту. Тому нормальний контроль над недобросовісними ломозаготівельниками - я думаю, що це правильна позиція", - резюмував Каленков.

Нагадаємо, раніше народний депутат Муса Магомедов заявляв, що без належного контролю з України деякі експортери вивозять конверсійний металобрухт (брухт військового походження).

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експорт металобрухту