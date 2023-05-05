У власти есть три пути, чтобы прекратить серый экспорт металлолома, - эксперт

"Ситуация с металлоломом не улучшилась. Риски дефицита остаются большие. Мы апеллируем и к правительству, и к народным депутатам, которые опосредованно могут влиять на правительство. Есть три пути решения проблемы, и они могут идти параллельно. Первый - это навести порядок с выдачей сертификатов Евро-1. Они не должны выдаваться на продукцию, на металлолом, который имеет сомнительное происхождение. Второе – рассмотреть вопрос по принятию закона о запрете экспорта, как было с лесом-кругляком. Третье - решение Кабмина о временном запрете экспорта из Украины металлолома", - объяснил эксперт.

По его словам, металлургическая отрасль заинтересована в том, чтобы рынок металлолома работал прозрачно.

"Государство должно контролировать недобросовестных ломозаготовителей - для того, чтобы добросовестные ломозаготовители могли выиграть конкурентную борьбу. Потому что здесь вопрос не только в нарушениях, а вопрос в том, что те ломозаготовители, которые не соблюдают законодательство, не платят налоги и делают другие злоупотребления, находятся в более выгодном положении. Они могут платить выше цену и выгребать больше лома. Поэтому нормальный контроль над недобросовестными ломозаготовителями - я думаю, что это правильная позиция", - резюмировал Каленков.

Напомним, ранее народный депутат Муса Магомедов заявлял, что без должного контроля из Украины некоторые экспортеры вывозят конверсионный металлолом (лом военного происхождения).