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У власти есть три пути, чтобы прекратить серый экспорт металлолома, - эксперт

Фото: у власти есть три пути, чтобы прекратить серый экспорт металлолома (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Серые дилеры на рынке металлолома используют подложные документы, чтобы оформить сертификат Евро-1 и не платить таможенную пошлину в 180 евро на экспорт металлолома. В то же время, высоким остается риск, что металлолома не хватит даже украинским металлургам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова.

"Ситуация с металлоломом не улучшилась. Риски дефицита остаются большие. Мы апеллируем и к правительству, и к народным депутатам, которые опосредованно могут влиять на правительство. Есть три пути решения проблемы, и они могут идти параллельно. Первый - это навести порядок с выдачей сертификатов Евро-1. Они не должны выдаваться на продукцию, на металлолом, который имеет сомнительное происхождение. Второе – рассмотреть вопрос по принятию закона о запрете экспорта, как было с лесом-кругляком. Третье - решение Кабмина о временном запрете экспорта из Украины металлолома", - объяснил эксперт.

По его словам, металлургическая отрасль заинтересована в том, чтобы рынок металлолома работал прозрачно.

"Государство должно контролировать недобросовестных ломозаготовителей - для того, чтобы добросовестные ломозаготовители могли выиграть конкурентную борьбу. Потому что здесь вопрос не только в нарушениях, а вопрос в том, что те ломозаготовители, которые не соблюдают законодательство, не платят налоги и делают другие злоупотребления, находятся в более выгодном положении. Они могут платить выше цену и выгребать больше лома. Поэтому нормальный контроль над недобросовестными ломозаготовителями - я думаю, что это правильная позиция", - резюмировал Каленков.

Напомним, ранее народный депутат Муса Магомедов заявлял, что без должного контроля из Украины некоторые экспортеры вывозят конверсионный металлолом (лом военного происхождения).

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экспорт металлолома