Влада Києва звернулась до уряду з вимогою реставрації мосту Патона

Міська влада Києва звернулася до Кабміну з вимогою невідкладно відреставрувати міст Патона та підходи до нього для уникнення аварійних ситуацій. Відповідний лист підписав мер Києва Віталій Кличко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал Києва.

"Міська влада звернулася до уряду з вимогою вжити заходів із реставрації з пристосуванням мосту ім. Є.О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього для уникнення аварійних ситуацій. Відповідний лист сьогодні, 1 серпня, підписав мер Києва Віталій Кличко", – йдеться у повідомленні.

У КМДА нагадали, що за наполяганням уряду, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України місто передало міст Патона для ремонту у проєкт "Велике будівництво".

"Так, Постановою Кабміну № 1271 замовником цих робіт визначено Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області. У січні 2023 року розпорядженням КМВА комунальна корпорація "Київавтодор" передала функції замовника з виконання робіт з реставрації службі", – повідомляє офіційний сайт київської міської влади.

У повідомленні також наголосили, що столична адміністрація неодноразово зверталася до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області з проханням невідкладно вжити заходів із реставрації цього мосту, оскільки він має стратегічне значення для Києва. Однак протягом двох років жодних робіт для поліпшення стану споруди не проведено.

Разом із тим, фахівці міського комунального підприємства "Київавтошляхміст" увесь цей час проводять цілодобовий моніторинг технічного стану споруди, постійно виконують комплекс робіт з її експлуатаційного утримання, зазначили у КМДА.