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Власти Киева обратились к правительству с требованием реставрации моста Патона

Четверг 01 августа 2024 19:36
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Власти Киева обратились к правительству с требованием реставрации моста Патона Фото: власти Киева обратились к правительству с требованием реставрации моста Патона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Городские власти Киева обратились в Кабмин с требованием безотлагательно отреставрировать мост Патона и подходы к нему во избежание аварийных ситуаций. Соответствующее письмо подписало мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал Киева.

"Городские власти обратились к правительству с требованием принять меры по реставрации с приспособлением моста им. Е.А. Патона через г. Днепр и подходов к нему во избежание аварийных ситуаций. Соответствующее письмо сегодня, 1 августа, подписал мэр Киева Виталий Кличко", – говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что по настоянию правительства, Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины город передал мост Патона для ремонта в проект "Велике будівництво".

"Да, Постановлением Кабмина № 1271 заказчиком этих работ определена Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области. В январе 2023 года распоряжением КМВА коммунальная корпорация "Киевавтодор" передала функции заказчика по выполнению работ по реставрации службе", – сообщает официальный сайт киевской городской власти.

В сообщении также отметили, что столичная администрация неоднократно обращалась в Министерство развития общин, территории и инфраструктуру Украины, Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области с просьбой безотлагательно принять меры по реставрации этого моста, поскольку он имеет стратегическое значение для Киева. Однако в течение двух лет никаких работ по улучшению состояния сооружения не проведено.

Вместе с тем специалисты городского коммунального предприятия "Киевавтодоргород" все это время проводят круглосуточный мониторинг технического состояния сооружения, постоянно выполняют комплекс работ по его эксплуатационному содержанию, отметили в КГГА.

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Мост Патона
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