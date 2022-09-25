Влада Ірану викликала послів Британії та Норвегії на тлі протестів

Іран викликав послів Британії та Норвегії у зв'язку з "втручанням" та "ворожим висвітленням" у ЗМІ загальнонаціональних протестів, які розгорнулися в країні останніми днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністерство закордонних справ Ірану викликало у суботу посла Великої Британії у відповідь на "ворожий характер" матеріалів про протести у низці лондонських ЗМІ. Посла Норвегії викликали, щоб пояснити "інтервенціоністську позицію" спікера парламенту країни, який висловив підтримку протестувальникам у Twitter.

Причиною протестів стала смерть дівчини Махси Аміні, яка померла 16 вересня в лікарні після жорстокого затримання так званої поліцією вдач прямо біля станції метро за те, що вона нібито неправильно носила хіджаб.

Масштабні демонстрації почалися в день її похорону, акції швидко поширилися з Тегерана та рідного міста дівчини по всьому Ірану. Протестувальники вимагають скасувати обов'язкове носіння хіджабу, жінки на знак солідарності палили свої хустки або публічно зістригали волосся. Протести стали найбільшими в країні після демонстрацій через зростання цін на пальне у 2019 році, коли було вбито близько 1500 протестувальників.