Влада і політики мають думати про завершення війни, а не про вибори, - Палатний

В "УДАРі" зазначили, що тема виборів уже п'ятий рік повномасштабної війни періодично повертається до публічного порядку денного, зокрема на тлі нових рейтингів і політичних розрахунків.

При цьому наголошується, що позиція представників партії залишається незмінною: проводити вибори під час активних бойових дій не можна.

"Рішення про проведення виборів не можна ухвалювати, стежачи за соціологією та обираючи зручний момент чи для чинної влади, чи будь-якого потенційного кандидата. Вибори мають не послабити Україну, а зробити її сильнішою", - йдеться в заяві.

Чому в "УДАРі" виступають проти виборів під час війни

В партії зазначили, що під час активних бойових дій фактично неможливо забезпечити рівний доступ до виборчого процесу для всіх українців.

Йдеться, зокрема, про військовослужбовців на передовій, мешканців тимчасово окупованих територій, жителів прифронтових громад, внутрішньо переміщених осіб та мільйони українців, які перебувають за кордоном.

У "УДАРі" наголосили, що виборче право передбачає не лише можливість голосувати, а й право бути обраним. Тому військовослужбовці та інші категорії громадян, які перебувають у різних умовах через війну, не матимуть рівних можливостей для участі у виборах.

Окремо в партії звернули увагу на безпекові ризики. Виборчі дільниці, партійні офіси та місця проведення публічних заходів можуть стати цілями російських атак.

"Не можна також ігнорувати безпекові ризики. Виборчі дільниці, партійні офіси та публічні заходи можуть стати цілями російських атак. Ворог отримає додаткові можливості для інформаційних операцій, кібератак, поширення дезінформації та підриву довіри до результатів голосування", - наголосили в "УДАРі".

Палатний закликав політиків зосередитися на війні

Артур Палатний підкреслив, що сьогодні "влада та українські політики мають не пошуками способів проведення виборів займатися, а думати про те, як країні вистояти у війні та досягти миру".

За його словами, момент для проведення виборів мають визначати не рейтинги чи прагнення зберегти або здобути владу, а безпека держави та здатність гарантувати кожному українцю право вільно обирати і бути обраним.

"Лише такі вибори не послаблять Україну, а зроблять її сильнішою", - підсумував Палатний.