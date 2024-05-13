Влада Гамбурга передала Україні машину для розмінування

Сенатор німецького міста Гамбург із внутрішніх справ Анді Гроте символічно передав послу України в Німеччині Олексію Макєєву першу з чотирьох машин для розмінування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BR24.
З червня їх використовуватимуть для знешкодження вибухонебезпечних предметів в Україні. Ще три апарати буде передано в серпні.
"Мінування значних територій України є однією з найбільших небезпек, які війна становить для населення країни. Тому ми дуже раді, що можемо використовувати наш досвід зі знешкодження вибухонебезпечних предметів у Гамбурзі, щоб допомогти скоротити кількість людей, які гинуть від мін в Україні", - заявив Гроте.
Німеччина відіграє важливу роль у підтримці України, надаючи їй всебічну військову, політичну та фінансову допомогу. Військова допомога з боку Німеччини є життєво важливою для обороноздатності України.
За межами військової сфери Німеччина також активно підтримує вступ України до ЄС. Канцлер Олаф Шольц відіграв важливу роль у просуванні цього питання.
Однак не всі питання співпраці було вирішено. Зокрема, тривають переговори щодо передачі Україні ракети далекого радіусу дії "Таурус", попри те, що Шольц проти.
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