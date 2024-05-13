Влада Гамбурга передала Україні машину для розмінування

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина відіграє важливу роль у підтримці України, надаючи їй всебічну військову, політичну та фінансову допомогу. Військова допомога з боку Німеччини є життєво важливою для обороноздатності України.

За межами військової сфери Німеччина також активно підтримує вступ України до ЄС. Канцлер Олаф Шольц відіграв важливу роль у просуванні цього питання.

Однак не всі питання співпраці було вирішено. Зокрема, тривають переговори щодо передачі Україні ракети далекого радіусу дії "Таурус", попри те, що Шольц проти.

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