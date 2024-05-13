Власти Гамбурга передали Украине машину для разминирования

Сенатор немецкого города Гамбург по внутренним делам Анди Гроте символически передал послу Украины в Германии Алексею Макееву первую из четырех машин для разминирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BR24.
С июня они будут использоваться для обезвреживания взрывоопасных предметов в Украине. Еще три аппарата будут переданы в августе.
"Минирование значительных территорий Украины является одной из самых больших опасностей, которые война представляет для населения страны. Поэтому мы очень рады, что можем использовать наш опыт по обезвреживанию взрывоопасных предметов в Гамбурге, чтобы помочь сократить число людей, погибающих от мин в Украине", - заявил Гроте.
Германия играет важную роль в поддержке Украины, оказывая ей всестороннюю военную, политическую и финансовую помощь. Военная помощь со стороны Германии жизненно важна для обороноспособности Украины.
За пределами военной сферы Германия также активно поддерживает вступление Украины в ЕС. Канцлер Олаф Шольц сыграл важную роль в продвижении этого вопроса.
Однако не все вопросы сотрудничества были решены. В частности, продолжаются переговоры о передаче Украине ракеты дальнего радиуса действия "Таурус", несмотря на то, что Шольц против.
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