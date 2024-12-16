Влада французької Майотти заявила про "сотні, можливо тисячу" загиблих через циклон

Префект Майотти склав початкову оцінку ситуації на архіпелагу після проходження циклону "Чідо".

Хоча офіційно кількість жертв або поранених наразі встановити неможливо, про що заявило міністерство внутрішніх справ Франції, за оцінками Б'євіля, було щонайменше кілька сотень смертей.

Майотті через циклон.

"Я думаю, що є кілька сотень смертей, можливо, ми наблизимося до тисячі... Без сумніву, деякі смерті не будуть зареєстровані", - сказав префект.

Циклон "Чідо", який обрушився на Майотту і мав силу вітру понад 200 кілометрів на годину, пошкодив будинки, урядові будівлі та лікарню.

За словами синоптика, це був найсильніший шторм за понад 90 років, який обрушився на острови.

"Чесно кажучи, те, що ми переживаємо, є трагедією, ви відчуваєте, ніби опинилися після ядерної війни… Я бачив, як зник цілий район", - розповів житель Майотти інформагентству Reuters.

Президент Франції Еммануель Макрон, висловлюючись про руйнівний циклон, заявив, що його думки "з нашими співвітчизниками на Майотті, які пережили найжахливіші кілька годин і які, для деяких, втратили все, втратили життя".

Довідка: Майотта розташована приблизно за 8000 км від Парижа. Цей заморський департамент Франції розташований у Мозамбіцькій протоці, між північною стороною Мозамбіка і північною частиною Мадагаскара. Складається з головного острова Гранд-Терр (або Маоре), меншого острова Петіт-Терр (або Паманзі) і кількох інших крихітних острівців.

Географічно Майотта належить до Коморських островів. Політично, як департамент Франції, належить до Європейського Союзу (з 2014 року). Понад три чверті жителів цього архіпелагу живуть за межею бідності.