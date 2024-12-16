Власти французской Майотты заявили о "сотнях, возможно тысяче" погибших из-за циклона

Префект Майотты составил начальную оценку ситуации на архипелаге после прохождения циклона "Чидо".

Хотя официально количество жертв или раненых пока установить невозможно, о чем заявило министерство внутренних дел Франции, по оценкам Бьевиля, было по меньшей мере несколько сотен смертей.

Майотте из-за циклона. .

"Я думаю, что есть несколько сотен смертей, возможно, мы приблизимся к тысяче... Без сомнения, некоторые смерти не будут зарегистрированы", - сказал префект.

Циклон "Чидо", который обрушился на Майотту и имел силу ветра более 200 километров в час, повредил дома, правительственные здания и больницу.

По словам синоптика, это был самый сильный шторм за более чем 90 лет, который обрушился на острова.

"Честно говоря, то, что мы переживаем, является трагедией, вы чувствуете, будто оказались после ядерной войны... Я видел, как исчез целый район", - рассказал житель Майотты информагентству Reuters.

Президент Франции Эммануэль Макрон, высказываясь о разрушительном циклоне, заявил, что его мысли "с нашими соотечественниками на Майотте, которые пережили самые ужасные несколько часов и которые, для некоторых, потеряли все, потеряли жизнь".

Справка: Майотта расположена примерно в 8000 км от Парижа. Этот заморский департамент Франции расположен в Мозамбикском проливе, между северной стороной Мозамбика и северной частью Мадагаскара. Состоит из главного острова Гранд-Терр (или Маоре), меньшего острова Петит-Терр (или Паманзи) и нескольких других крошечных островков.

Географически Майотта принадлежит к Коморским островам. Политически, как департамент Франции, принадлежит к Европейскому Союзу (с 2014 года). Более трех четвертей жителей этого архипелага живут за чертой бедности.