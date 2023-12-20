Влада Дніпра позбавила Брежнєва звання почесного громадянина міста

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова у Facebook .

"Леоніда Брежнєва позбавлено звання "почесного громадянина Дніпра", - написав міський голова.

Він запевнив, що декомунізацію Дніпра місцева влада доведе до кінця.

Зв'язок Брежнєва з Дніпропетровською областю

Варто зауважити, що Леонід Брежнєв народився 1907 року в селі Кам'янське (зараз місто Кам'янське) Дніпропетровської області.

Також під час навчання у Кам'янському металургійному інституті він працював на Дніпровському металургійному заводі.

При цьому після завершення Другої світової війни він кілька років обіймав посаду 1-го секретаря Дніпропетровського обласного та міського комітетів КП(б)У.

Нагадаємо, ще 25 травня Київська міськрада позбавила Брежнєва почесного звання громадянина Києва.