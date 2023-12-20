Власти Днепра лишили Брежнева звания почетного гражданина города
Городской совет Днепра решил лишить бывшего генерального секретаря Центрального комитета КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова в Facebook.
"Леонид Брежнев лишен звания "почетного гражданина Днепра", - написал городской глава.
Он заверил, что декоммунизацию Днепра местные власти доведут до конца.
Связь Брежнева с Днепропетровской областью
Стоит заметить, что Леонид Брежнев родился в 1907 году в селе Каменское (сейчас город Каменское) Днепропетровской области.
Также во время учебы в Каменском металлургическом институте он работал на Днепровском металлургическом заводе.
При этом после завершения Второй мировой войны он несколько лет занимал должность 1-го секретаря Днепропетровского областного и городского комитетов КП(б)У.
Напомним, еще 25 мая Киевский горсовет лишил Брежнева почетного звания гражданина Киева.
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