Влада Білорусі затримала понад сотню громадян, що повернулися з-за кордону

З початку 2023 року в Республіці Білорусь було затримано не менше 125 громадян після повернення до країни з-за кордону. Найчастіше затримували людей, що прибули з Литви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

Видання посилається на дані правозахисного центру "Вясна", згідно з якими найчастіше на кордоні затримують білорусів, що приїжджають із Литви. Водночас перевірки та затримання відбуваються на всіх прикордонних пунктах Білорусі, включно з тими, що діють на кордоні з Росією.

З вересня 2023 року громадяни Білорусі не можуть обміняти чи продовжити свої паспорти у посольствах та консульствах за кордоном, для цього слід особисто приїхати до країни. Також білорусам слід приїжджати до країни для проведення операцій із автомобілями та нерухомістю.

Білоруські правозахисники вважають, що це робиться для заманювання до країни громадян, що виступають проти режиму Лукашенка та були змушені виїхати під загрозою кримінальної справи.

Зазначається, що найчастіше затримання відбувається після того, як телефони тих, хто повернулися, перевірили співробітники КДБ або митники. Згодом багато хто із затриманих був притягнений до адміністративної відповідальності за статтею про розповсюдження екстремістських матеріалів.

Ці факти призвели до того, що влада Литви оголосила про видачу громадянам Білорусі, що перебувають на її території, так званих "паспортів іноземців". Такі документи будуть видаватися тим білорусам, що зазнавали репресій у себе на батьківщині та не можуть повернутися у країну, щоб оновити документи. У Литві зараз налічується близько тисячі таких людей.

Ситуація довкола Білорусі

У Литві пропонують призупинити прийом заяв громадян Білорусі на отримання тимчасової посвідки на проживання.

На початку грудня США запровадили санкції проти Білорусі. Причиною цього стала її допомога Росії у війні та участь в депортації українських дітей.

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