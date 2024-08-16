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Влада Бєлгородської області планує відселити жителів п'яти прикордонних населених пунктів

Фото: влада Бєлгородської області планує відселити жителів п'яти прикордонних населених пунктів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Бєлгородській області планують закрити в'їзд до п'яти прикордонних з Україною населених пунктів та відселити жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

"З 19 серпня в 5 населених пунктів області закриваємо в'їзд, відселяємо жителів і допомагаємо вивезти майно", - сказав Гладков.

За його словами, у Гайворонському окрузі закриють в'їзд до чотирьох населених пунктів: у село Новобудівка-Друга та селища Радгоспний, Добропілля і Козачок. У Валуйському окрузі - у селі Новопетрівка. 

А у Красноярузькому районі тимчасово закривають в'їзд у село Колотилівка.

Гладков також пообіцяв виплатити по 15 тисяч рублів кожному прописаному в селі жителю, і зазначив, що "сподіваться на поліпшення ситуації".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія хоче зміцнити захист Бєлгородської області на тлі провалу оборони Курської області. У регіон перекинуть додаткові сили та засоби.

До того ж на території усієї Бєлгородській області з 15 серпня запровадили режим надзвичайної ситуації федерального рівня.

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