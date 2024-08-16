Влада Бєлгородської області планує відселити жителів п'яти прикордонних населених пунктів

"З 19 серпня в 5 населених пунктів області закриваємо в'їзд, відселяємо жителів і допомагаємо вивезти майно", - сказав Гладков.

За його словами, у Гайворонському окрузі закриють в'їзд до чотирьох населених пунктів: у село Новобудівка-Друга та селища Радгоспний, Добропілля і Козачок. У Валуйському окрузі - у селі Новопетрівка.

А у Красноярузькому районі тимчасово закривають в'їзд у село Колотилівка.

Гладков також пообіцяв виплатити по 15 тисяч рублів кожному прописаному в селі жителю, і зазначив, що "сподіваться на поліпшення ситуації".