ua en ru
Пт, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Влада Бєлгородської області планує відселити жителів п'яти прикордонних населених пунктів

Бєлгородська область, Росія, П'ятниця 16 серпня 2024 20:35
UA EN RU
Влада Бєлгородської області планує відселити жителів п'яти прикордонних населених пунктів Фото: влада Бєлгородської області планує відселити жителів п'яти прикордонних населених пунктів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Бєлгородській області планують закрити в'їзд до п'яти прикордонних з Україною населених пунктів та відселити жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

"З 19 серпня в 5 населених пунктів області закриваємо в'їзд, відселяємо жителів і допомагаємо вивезти майно", - сказав Гладков.

За його словами, у Гайворонському окрузі закриють в'їзд до чотирьох населених пунктів: у село Новобудівка-Друга та селища Радгоспний, Добропілля і Козачок. У Валуйському окрузі - у селі Новопетрівка.

А у Красноярузькому районі тимчасово закривають в'їзд у село Колотилівка.

Гладков також пообіцяв виплатити по 15 тисяч рублів кожному прописаному в селі жителю, і зазначив, що "сподіваться на поліпшення ситуації".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія хоче зміцнити захист Бєлгородської області на тлі провалу оборони Курської області. У регіон перекинуть додаткові сили та засоби.

До того ж на території усієї Бєлгородській області з 15 серпня запровадили режим надзвичайної ситуації федерального рівня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Бєлгородська область Війна в Україні
NEWS
Чи надовго ЗСУ зайшли до Курської області: думка експерта
Чи надовго ЗСУ зайшли до Курської області: думка експерта
DAILY
Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку