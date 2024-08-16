Власти Белгородской области планируют отселить жителей пяти приграничных населенных пунктов

В Белгородской области планируют закрыть въезд в пять пограничных с Украиной населенных пунктов и отселить жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"С 19 августа в 5 населенных пунктов области закрываем въезд, отселяем жителей и помогаем вывезти имущество", - сказал Гладков.

По его словам, в Гайворонском округе закроют въезд в четыре населенных пункта: в село Новостройка-Друга и поселки Совхозный, Доброполье и Казачок. В Валуйском округе - в селе Новопетровка.

А в Красноярском районе временно закрывают въезд в село Колотиловка.

Гладков также пообещал выплатить по 15 тысяч рублей каждому прописанному в деревне жителю, и отметил, что "надеется на улучшение ситуации".