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Власти Белгородской области планируют отселить жителей пяти приграничных населенных пунктов

Белгородская область, Россия, Пятница 16 августа 2024 20:35
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Власти Белгородской области планируют отселить жителей пяти приграничных населенных пунктов Фото: власти Белгородской области планируют отселить жителей пяти приграничных населенных пунктов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Белгородской области планируют закрыть въезд в пять пограничных с Украиной населенных пунктов и отселить жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"С 19 августа в 5 населенных пунктов области закрываем въезд, отселяем жителей и помогаем вывезти имущество", - сказал Гладков.

По его словам, в Гайворонском округе закроют въезд в четыре населенных пункта: в село Новостройка-Друга и поселки Совхозный, Доброполье и Казачок. В Валуйском округе - в селе Новопетровка.

А в Красноярском районе временно закрывают въезд в село Колотиловка.

Гладков также пообещал выплатить по 15 тысяч рублей каждому прописанному в деревне жителю, и отметил, что "надеется на улучшение ситуации".

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия хочет укрепить защиту Белгородской области на фоне провала обороны Курской области. В регион перебросят дополнительные силы и средства.

К тому же на территории всей Белгородской области с 15 августа был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

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