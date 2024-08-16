Власти Белгородской области планируют отселить жителей пяти приграничных населенных пунктов
В Белгородской области планируют закрыть въезд в пять пограничных с Украиной населенных пунктов и отселить жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
"С 19 августа в 5 населенных пунктов области закрываем въезд, отселяем жителей и помогаем вывезти имущество", - сказал Гладков.
По его словам, в Гайворонском округе закроют въезд в четыре населенных пункта: в село Новостройка-Друга и поселки Совхозный, Доброполье и Казачок. В Валуйском округе - в селе Новопетровка.
А в Красноярском районе временно закрывают въезд в село Колотиловка.
Гладков также пообещал выплатить по 15 тысяч рублей каждому прописанному в деревне жителю, и отметил, что "надеется на улучшение ситуации".
Напомним, ранее мы сообщали, что Россия хочет укрепить защиту Белгородской области на фоне провала обороны Курской области. В регион перебросят дополнительные силы и средства.
К тому же на территории всей Белгородской области с 15 августа был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
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