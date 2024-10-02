Вкрав телефон у туалеті. Зірку "Манчестер Сіті" затримала іспанська поліція

Пригода сталася ще 8 вересня, проте деталі іспанська преса розвідала лише зараз. Португалець, якого не викликали до національної команди на матчі Ліги націй, вирішив скористатися паузою в АПЛ та весело провести час у Мадриді.

Там у нічному клубі La Riviera він і потрапив у халепу. Поліція затримала 26-річного футболіста за крадіжку мобільного телефону. Згідно зі звітом правоохоронців, гравець у туалеті нічного клубу вихопив смартфон у 58-річного чоловіка та сказав, що не віддасть його.

За даними деяких свідків, це сталося через спробу потерпілого сфотографувати Нуньєша. За іншою версією, чоловік просто доторкнувся до гравця, тримаючи в руках телефон. А той, побачивши гаджет, подумав, що його фотографують і зірвався.

Потерпілий звернувся до поліції, тож футболіст був затриманий. У відділку в Нуньєша знайшли відібраний телефон, після чого на португальця наділи наручники. Напругу посилило й те, що гравець поводив себе дуже зухвало стосовно поліцейських.

Нуньєш, опинившись у камері, звернувся до свого адвоката, і через декілька годин його відпустили під заставу. Проте справа не закрита, незабаром відбудеться судове засідання, де футболісту треба буде відповісти за свій вчинок. Очікується, що португальцю доведеться вибачитись перед потерпілим і заплатити штраф.

Хто такий Матеуш Нуньєш

26-річний португальський футболіст бразильського походження. Народився у Бразилії, але з 12-ти років жив у Португалії.

Виступав за місцеві "Ерісейренсе", "Ешторіл" та лісабонський "Спортинг". У 2022 році перебрався до Англії, де сезон відіграв за "Вулверхемптон". До "Манчестер Сіті" приєднався влітку 2023 року.

"Містяни" придбали півзахисника за 62 млн євро. З колективом Хосепа Гвардіоли він виграв АПЛ у минулому сезоні та клубний ЧС-2023. За збірну Португалії провів 16 матчів, у яких забив два голи. Transfermarkt оцінює його на 40 млн євро.